Trio é preso no Aeroporto de Fortaleza com mais de 100 cápsulas de cocaína no estômago

Três pessoas foram presas no Aeroporto Internacional de Fortaleza após serem flagradas transportando mais de 100 cápsulas de cocaína no estômago.

De acordo com a PF, os presos são dois homens e uma mulher, que tinham como destino final a cidade de Paris, na França. O trio foi autuado por tráfico internacional de drogas e segue à disposição da Justiça Federal.

A ação contou com o apoio do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e teve como objetivo reforçar o combate ao tráfico internacional de entorpecentes por meio do transporte de drogas em voos comerciais.

A Polícia Federal não informou a quantidade total da droga apreendida. As investigações continuam para identificar possíveis envolvidos na organização criminosa.