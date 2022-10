Trinta e uma pessoas morrem em acidente de ônibus na Índia

O veículo viajava por uma estrada sinuosa nas montanhas do estado de Uttarakhand quando caiu de um penhasco

Ao menos 31 pessoas morreram quando um ônibus com convidados para um casamento saiu da estrada e caiu em um desfiladeiro profundo no norte da Índia, informou a polícia nesta quarta-feira (5).

O veículo viajava por uma estrada sinuosa nas montanhas do estado de Uttarakhand quando caiu de um penhasco de 500 metros com dezenas de pessoas a bordo.

Ao final das operações de resgates, 31 corpos foram recuperados e 19 pessoas feridas foram resgatadas, anunciou a polícia estadual através do Twitter. Um balanço fornecido anteriormente informava 25 mortos.

O primeiro-ministro Narendra Modi afirmou que o governo dará “toda assistência possível aos sobreviventes”. “Neste momento trágico, meus pensamentos estão com as famílias em luto”, tuitou o governante.

Os acidentes de trânsito são frequentes em Uttarakhand, que inclui partes do Himalaia indiano e várias áreas de peregrinação religiosa.

Mais de 20 pessoas morreram em junho, quando um ônibus que estava a caminho de um santuário dedicado à divindade hindu Yamuna caiu em um desfiladeiro ao norte de Dehradun, capital do estado.

De acordo com um relatório do Banco Mundial realizado em 2021, a Índia é responsável por 11% dos acidentes rodoviários fatais no mundo, apesar de ter apenas 1% dos veículos do planeta.

O mesmo resumo calculou o registro de 150.000 mortes por ano nas estradas do país, uma pessoa a quatro minutos. Acrescenta, ainda, que os acidentes custam cerca de US$ 75 bilhões anualmente para a economia indiana.

Os gastos médicos e a perda de renda deixam muitos sobreviventes na pobreza.

