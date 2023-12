Trilhando o Caminho do Sucesso Profissional: Encontre melhores oportunidades ou cresça na sua empresa

É fato que dia após dia a situação econômica do nosso país nos força a pensar em melhores salários para que possamos continuar suprindo as necessidades das nossas famílias. Nesse cenário, nos encontramos sempre entre 2 opções: Encontrar uma nova oportunidade (seja empreendendo ou um novo emprego), ou crescer na própria empresa.

Mas como é possível se destacar no mercado competitivo que vivemos? A professora Acsa Lima, formada pela Universidade de Brasília e criadora de uma metodologia de ensino de idiomas online nos ajudou a esclarecer o quanto o aprendizado de línguas tem se mostrado fundamental para crescer nesse mundo globalizado.

A Acsa é a criadora dos portais de ensino Espanhol Sem Fronteiras e Idiomas Sem Fronteiras. O portal de espanhol já está consolidado entre as principais fontes de ensino grátis, já o portal de idiomas começou agora para ajudar alunos a terem mais conteúdo sobre outros idiomas. Acesse e incentive cada vez mais novos artigos dos nossos brasilienses!

Caso real – Aluna recebe aumento de salário na empresa

A professora nos conta um caso real de um dos alunos da metodologia:

“Um dos nossos alunos trabalha em uma agência de marketing muito conceituada em Brasília. Houve a entrada de alguns clientes internacionais e mesmo sendo a principal agência de mercado privado no nosso estado apenas 1 pessoa em toda a equipe fala fluentemente espanhol e inglês: justamente a nossa aluna. Um dos clientes novos é intermediado por um brasileiro, mas diversas situações fazem com que seja obrigatório a comunicação com membros latinos e americanos. Ou seja, a única pessoa que tem capacidade para atender esse cliente foi essa aluna. 1 semana depois da primeira reunião essa aluna recebeu um aumento no seu salário.”

Acsa também ressalta que não é da noite pro dia que isso acontece, mas deixa claro que muitas vezes não é preciso ser 100% fluente para atender a demanda do mercado. “Na maioria dos casos os alunos que alcançam um nível intermediário já conseguem se destacar. O mais importante é a tomada de atitude e seguir em busca de aperfeiçoamento”.

Mesmo que uma pessoa não tenha nenhum nível de conhecimento é possível começar a aprender e sair na frente da concorrência. Veja algumas dicas de como começar ou como voltar a melhorar seus conhecimentos:

Seja estratégico

Escolha do idioma

Comece pelo idioma mais fácil: espanhol! Não é demérito nenhum dizer que o espanhol é mais fácil que o inglês, mas também não significa que é moleza. É a proximidade com o português que torna o aprendizado mais fácil. Mas é claro, precisa ser estudado a sério. Se você estudar da forma correta é possível que em 1 ano ou menos você já tenha uma comunicação capaz de lidar com qualquer situação no seu trabalho.

Não tenha medo de conteúdos básicos

Não evite gastar um tempo aprendendo temas como o alfabeto, os números, os dias da semana e etc. Ter uma base bem formada vai te preparar para aprender os conteúdos mais densos de forma mais rápida. No caso do espanhol, por exemplo, se você tiver um bom conhecimento dos sons das letras você será capaz de ler qualquer texto sem nenhuma dificuldade. Confira um pouco mais sobre esse assunto nesse vídeo, onde a professora Acsa explica o tema com mais detalhes:

https://youtu.be/CM412IPDn_Y?si=5aRDDpbNJ3eRfJMp

Evite portunhol ou embromation

O que mais acontece no âmbito profissional é o portunhol rolar solto e sem nenhuma vergonha. Não é um problema você que está aprendendo acabar soltando um portunhol de vez em quando, o problema é usar isso como desculpa para não investir nesse aprendizado (mesmo estando em um contexto onde é necessário). É realmente constrangedor e provavelmente seu vínculo com esses contratos não vai durar.

Não existe milagre

Não adianta achar que somente ver séries ou cantar músicas vai te fazer ter um nível de comunicação decente. Mais vale 15 minutos de estudo focado do que 3 horas de filme ou 5 horas cantando música. São sim coisas muito válidas para serem inseridas no estudo, porém não como fonte principal de aprendizado.

Não existe milagre, mas se você souber disso com certeza vai otimizar a sua jornada de aprendizagem mesmo sem estar em um curso. Procure conteúdos de verdade, não exercícios superficiais.

Conteúdos para começar a aprender um idioma

Introdução e cumprimentos básicos

Alfabeto e pronúncia (gaste um bom tempo aqui)

Números

Expressões cotidianas

Frases simples

Cores

Dias da semana

Meses

Gramática básica (aqui faça um estudo contextual)

Todos esses conteúdos você encontra nos portais Espanhol Sem Fronteiras e Idiomas Sem Fronteiras. Claro, sempre é possível fazer aquele pedido especial!

Conclusão

Em síntese, o caminho para o sucesso profissional se delineia através do investimento estratégico no aprendizado de idiomas, conforme ressaltado pela professora Acsa Lima. A narrativa real de um aluno que obteve um aumento salarial ao suprir a demanda por comunicação em espanhol e inglês destaca vividamente a relevância prática desse esforço.

As orientações oferecidas, desde a escolha cuidadosa do idioma até a atenção aos fundamentos essenciais, constituem um guia prático para quem busca alavancar a carreira. A ênfase na seriedade do estudo, aliada à consciência de que não há atalhos no aprendizado, fundamenta a jornada de crescimento linguístico.

As recomendações de conteúdos específicos nos portais Espanhol Sem Fronteiras e Idiomas Sem Fronteiras proporcionam recursos confiáveis para iniciantes e aqueles que buscam aprimoramento. Em suma, o aprendizado de idiomas emerge como o diferencial determinante para se destacar em um mercado globalizado, abrindo portas para oportunidades e crescimento profissional significativos.