Trigêmeas que ‘perderam’ o pai para o câncer passam juntas no vestibular para medicina

As trigêmeas Maria Eduarda, Maria Gabriela e Maria Fernanda Guimarães Cordes surpreenderam os familiares e amigos. Elas conseguiram a aprovação no vestibular para o curso de medicina em Adamantina (SP) juntas.

O resultado da prova aplicada em 30 de novembro de 2019 foi divulgado pela Fundação Vunesp na terça-feira (7) e as irmãs, que são moradoras de Quatá (SP), compareceram nesta quarta-feira (8) ao Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), acompanhadas da mãe e do padrasto, para garantir a matrícula na sexta turma do curso, que se inicia em 2020, segundo o G1.

Maria Eduarda foi classificada em 1º lugar, Maria Gabriela em 70º e Maria Fernanda em 78º, na disputa pelas 100 vagas disponíveis no vestibular, exame para o qual elas se prepararam por conta própria.

O sonho de cursar medicina vem da infância e contagiou as três irmãs ao longo dos anos. Já na matrícula, as três puderam ser beneficiadas com descontos do Programa Financeiro de Incentivo Acadêmico (PFIA), instituído pela lei municipal nº 3.915/19.

Maria Eduarda foi enquadrada na modalidade “Mérito”, cujo desconto de 10% sobre o valor da mensalidade se dá exclusivamente ao candidato que obtiver a melhor nota geral do curso escolhido como primeira opção no vestibular.

No caso do curso de medicina, que é integral e tem duração de seis anos, o valor da mensalidade para 2020 é de R$ 7.990. Com Maria Eduarda matriculada, Maria Gabriela e Maria Fernanda se encaixaram no programa de Desconto para o Grupo Familiar, instituído pela lei municipal nº 3.126/05. A iniciativa prevê abatimento de 15%, a partir do segundo membro do grupo familiar, sendo esse desconto cumulativo para cada aluno regularmente matriculado, ou seja, o primeiro pagará 100%, o segundo 85% e o terceiro 70% da mensalidade.

Na hora da matrícula, as trigêmeas indicaram o número do Registro Acadêmico (RA) da prima Maria Carolina Guimarães Casaca, que receberá desconto de acordo com a modalidade “Amigo” do PFIA, pois já é estudante do mesmo centro universitário, aluna da primeira turma de medicina, e cursa o Internato Hospitalar na Santa Casa de Araçatuba (SP). Nessa modalidade, o aluno beneficiado deverá ser indicado pelo vestibulando no ato da inscrição do vestibular, por meio do número de RA, até o limite de três indicações distintas, caso em que o desconto poderá chegar a 15%.