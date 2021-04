‘Tribunal do Crime’ executa jovem no Maranhão

O IML lembrou que até a tarde de ontem (7), o corpo continuava sem identificação

Na última terça-feira (6), um jovem foi torturado e morto a tiros por membros de uma facção criminosa. O caso aconteceu na Vila Elda Maria, em Timon, a 431 Km de São Luís.

De acordo com a polícia, o “Tribunal do Crime” foi o responsável pela execução do jovem, que morreu com tiros nas costas.

O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade para ser autopsiado. O IML lembrou que até a tarde de ontem (7), o corpo continuava sem identificação.

A Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoas de Timon investiga o crime. Até o momento, ninguém foi preso.