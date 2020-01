Três suspeitos de torturar e matar PMs são mortos e dois são presos 

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar afirmou no início desta segunda-feira (6), que homens suspeitos de atacarem dois militares dentro de casa entraram em confronto com agentes que atuavam nas buscas. Três morreram e dois foram presos.

O ataque contra o coronel reformado Alex de Melo, de 50 anos, e a cabo Raiana Rodrigues Figueiredo, de 34, ocorreu nesta madrugada. Os dois foram rendidos em casa, torturados e baleados. O caso ocorreu em Igarapé-MG.

Com a ajuda de câmeras de segurança, os policiais chegaram a um suspeito em Santa Luzia-MG. Este suspeito, que foi preso, disse aos militares que o restante do grupo estava em Ibirité-MG.

De acordo com a PM, ao chegar no local, os suspeitos reagiram e três foram baleados no confronto. Eles foram encaminhados à uma uma Unidade de Pronto Atendimento da cidade. Os três morreram na unidade, de acordo com a prefeitura da cidade. Um quarto suspeito, que estava no local, foi preso. Três armas foram apreendidas.