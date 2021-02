Três suspeitos apontam armas para segurança

Toda a ação dos suspeitos foi filmada por câmeras do circuito de segurança da loja revendedora de alumínio

Três assaltantes apontaram armas para um segurança durante um assalto a uma loja revendedora de alumínio, na manhã desta quarta-feira (24). Durante a ação, o grupo rendeu os clientes e o trabalhador que estavam no estabelecimento.

O caso ocorreu no Bairro Jockey Club, em Fortaleza-CE. Toda a ação dos suspeitos foi filmada por câmeras do circuito de segurança. Os três assaltantes entram no local e um deles saca uma pistola para render o segurança. Na sequencia, um segundo homem também aponta a arma, e uma mulher retira o revólver do funcionário e também mira contra ele.

O segurança é obrigado a tirar o colete à prova de balas que usava em serviço. Em seguida, os clientes e funcionários da empresa ficam deitados no chão.



Os assaltantes roubaram carteiras e aparelhos celulares dos clientes, além de uma quantia em dinheiro. Os assaltantes estão foragidos e são procurados pela Polícia Militar. O caso está sendo investigado.