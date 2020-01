Três presos cavam túnel dentro do banheiro de cela e fogem da cadeia

PUBLICIDADE 

Neste domingo (19), três detentos fugiram depois de cavarem um túnel no banheiro de uma cela na Unidade Prisional Regional de Abadiânia, em Goiás. O buraco deu aos presos acesso à área externa do presídio. Na mesma madrugada, dois internos fugiram da cadeia de Caldas Novas-GO.

A 3ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), responsável pela área de Abadiânia, informou, em nota, que realiza buscas pelos fugitivos e que já foram tomadas as devidas providências em relação à fuga.

Já em relação aos dois detentos que fugiram da Unidade Prisional Regional de Caldas Novas, a 4ª Coordenação Regional Prisional da DGAP disse que os presos fugiram pelo espaço de entrada de ar para a cela. Os dois cumpriam pena por homicídio.

Sobre a fuga dos dois presídios, a DGAP disse que já notificou as forças policiais para que sejam realizadas buscas pelos foragidos. Disse ainda que a Polícia Civil vai apurar as fugas em conjunto com a investigação interna da DGAP.