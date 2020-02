PUBLICIDADE 

Um policial militar que não estava em serviço é suspeito de balear três pessoas no Circuito Osmar, em Salvador-BA, o mais tradicional do carnaval baiano. O caso teria acontecido durante uma briga.

As vítimas tiveram ferimentos nas pernas. As três foram atendidas em um posto de saúde do próprio circuito e depois transferidas para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não havia informações sobre o estado de saúde das vítimas até a última atualização desta matéria.

A informação dos tiros foi confirmada pelo Governo da Bahia. O Executivo afirmou que o caso é investigado pela Polícia Civil. As imagens de câmeras de segurança da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) devem auxiliar.