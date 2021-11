Três homens são suspeitos de estuprar duas adolescentes

O delegado Tiago Latorre contou que as meninas foram ouvidas e passaram por exames médicos. Ainda não há informações sobre o resultado desses exames

Em Santa Helena de Goiás, a Polícia Civil investiga uma suspeita de abuso sexual contra duas adolescentes. De acordo com a corporação, as meninas relataram que se encontraram com três homens, foram drogadas e abusadas sexualmente.

Conforme os depoimentos, os crimes aconteceram na noite de sábado (20). As responsáveis pelas meninas ficaram sabendo do ocorrido dois dias depois e acionaram a polícia.

O delegado Tiago Latorre contou que as meninas foram ouvidas e passaram por exames médicos. Ainda não há informações sobre o resultado desses exames.

O delegado informou ainda que, até o início da manhã desta quarta-feira (24), nenhum suspeito havia sido preso, mas que os autores estão sendo procurados