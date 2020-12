Travesti é morta após cliente se recusar a pagar a mais por programa

PUBLICIDADE

Karen Cristina foi assassinada em São Paulo, na manhã de quarta-feira (9). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), o suspeito do crime, um homem de 27 anos, teria se recusado a pagar a mais por um programa. A vítima, uma travesti cearense, foi empurrada e, de acordo com algumas testemunhas, bateu a cabeça na parede e caiu desmaiada.

O crime ocorrem em Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada por volta de 12h40, para atender a ocorrência de desentendimento envolvendo três pessoas em um hotel na Avenida Parada Pinto. No local, os policiais encontraram a vítima caída no chão desacordada, a amiga de Karen e o homem com escoriações pelo corpo.

De acordo com a SSP, no momento em que realizavam o checkout na recepção do hotel, os três envolvidos se desentenderam e iniciaram uma discussão. De acordo com os envolvidos, o homem teria acusado a vítima e a amiga dela de terem furtado seu celular.

As duas negaram a acusação e exigiram que o homem pagasse pelo programa. Na sequência, os três começaram a brigar. A cearense foi empurrada e, de acordo com os outros envolvidos, bateu a cabeça na parede e caiu desmaiada.

O celular do agressor foi encontrado pela polícia em uma das bolsas que as mulheres carregavam. Uma equipe do Samu foi chamada, mas ao chegar no local já constatou o óbito da cearense. A amiga da vítima e o homem, de 27 anos, foram presos em flagrante.