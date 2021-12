Travesti é assassinada com golpe de faca

Conforme testemunhas, antes de se morta, Lara foi vista discutindo com um homem que teria fugido em uma motocicleta após o homicídio da travesti

No sábado (18), uma travesti identificada como Lara Viny foi assassinada com um golpe de faca, em São Luís (MA).

De acordo com a polícia, Lara Viny foi morta nas proximidades da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). A vítima foi encontrada com o corpo seminu e com marca de ferimento na região do pescoço.

Conforme testemunhas, antes de se morta, Lara foi vista discutindo com um homem que teria fugido em uma motocicleta após o homicídio da travesti.

A polícia já iniciou a investigação para tentar identificar e prender o suspeito do crime.