Trator tomba e homem fica preso às ferragens

Na manhã desta terça-feira (12), um homem ficou preso às ferragens de um trator após o veículo tombar, no povoado Santa Rita, em São Luís do Quitunde, interior de Alagoas.

De acordo com informações do G1, no momento do acidente o veículo transportava cana-de-açúcar.

O Corpo de Bombeiros retirou mais de 20 toneladas de ferro retorcido de cima do homem. Ele teve uma fratura no pé direito e passa bem.