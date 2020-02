“Traseiro do ano”, diz mulher de Robbie Williams que postou foto do artista pelado

PUBLICIDADE 

Ayda Field Williams, esposa de Robbie Williams, publicou uma foto do marido pelado na seu Instagram. No post, o artista aparece assistindo televisão com o bumbum à mostra. O músico, concentrado no que estava passando no televisor, nem se importou com a foto tirada.

“Você parece ser uma porta melhor do que uma janela. Uma bela porta, a propósito. Traseiro do ano 1997”, escreveu Ayda na legenda da foto.

Os fãs e seguidores gostaram da brincadeira e comentaram várias piadas e brincadeiras na publicação.