Traficantes são presos em fábrica clandestina de armas de fogo

Anderson Pereira de Araújo, 35 anos, e Fernando Érick Ventura do Nascimento Xavier, 25 anos, foram detidos pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, comércio de arma de fogo e receptação

Dois perigosos traficantes foram presos pela polícia civil da Delegacia Especializada de Narcóticos (DENARC) de Natal, em flagrante, nesta segunda-feira (31). Anderson Pereira de Araújo, 35 anos, e Fernando Érick Ventura do Nascimento Xavier, 25 anos, foram detidos pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, comércio de arma de fogo e receptação. A ação contou com o apoio da Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado do Ministério da Justiça em Mossoró/RN.

Investigações indicaram que uma residência na Travessa São Sebastião, no bairro de Igapó, estava sendo utilizada como uma fábrica clandestina de armas de fogo, além de servir de depósito e ponto de comercialização de drogas. Após o monitoramento da equipe do DENARC, Fernando Érick e Anderson Pereira foram flagrados, no interior do imóvel, quando estavam manipulando em um torno mecânico partes de artefato que se transformaria em uma espingarda caseira. Na ocasião, um dos suspeitos tentou se evadir do local, mas foi detido pelos policiais, enquanto o outro foi preso ainda no interior do imóvel.

No interior da residência, foram encontrados os seguintes materiais: um revólver calibre .38 municiado, uma pistola calibre .40 (pertencente à Polícia Civil do RN e com registro de roubo), também municiada, munições dos referidos calibres e maquinários destinados à fabricação de armas de fogo caseiras. Além disso, os policiais apreenderam maconha, cocaína e “crack”, já prontas para o comércio, balanças de precisão e sacos para embalar drogas.

Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, comércio de arma de fogo e receptação, e, logo após, encaminhados ao sistema prisional, onde se encontram à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.