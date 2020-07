Traficantes são presos com fotos de Bolsonaro nas embalagens da droga

PUBLICIDADE

Na semana passada, um homem foi preso por tráfico de drogas em Lençóis Paulistas, no interior de São Paulo. O fato curioso é que o traficante usava fotos do presidente da República, Jair Bolsonaro, nas embalagens dos pinos de cocaína. De acordo com a polícia, as ilustrações serviam para indicar aos clientes sobre a qualidade da substância.

Rodieri Levi da Silva Cardoso foi condenado a cinco anos e dez meses de prisão. Na sua casa foram encontrados 86 pinos de cocaína, uma balança de precisão e mais 20,7 gramas da droga.

De acordo com informações da polícia, outros casos parecidos aconteceram também em São Paulo. Em Mogi Mirim, embalagens de maconha tinham a frase “Bolso Beck” e também com a foto do presidente.