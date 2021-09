Traficantes que cortaram cabelo de jovens serão investigados por tortura

Em um dos vídeos, durante o corte de uma das adolescentes, ironiza uma voz masculina. “É muito bom faz fofoca”

Após vídeos de homens cortando os cabelos de cinco jovens viralizar, a 33ª Delegacia de Polícia em Realengo, Rio de Janeiro, começou a investigar o ocorrido para tentar identificar os responsáveis e as vítimas. Segundo o delegado Rodrigo Lopes, os envolvidos podem ser enquadrados no crime de tortura.

De acordo com moradores do local, os responsáveis seriam traficantes da região e a motivação teriam sido trocas de mensagens entre as garotas, que supostamente teriam feito comentários sobre um dos chefes do tráfico e sua esposa. O homem teria tomado conhecimento sobre a conversa e ordenado a punição.

Em um dos vídeos, durante o corte de uma das adolescentes, ironiza uma voz masculina. “É muito bom faz fofoca”. A menina, constrangida, ainda recebe ordens e comentários para olhar para a câmera e sorrir.

Até o momento, ninguém denunciou o ocorrido à delegacia, que mesmo assim abriu um inquérito a partir dos vídeos. A polícia ainda tenta identificar possíveis testemunhas do crime.