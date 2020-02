Traficante condenado a 73 anos de prisão foge da cadeia após 25 anos

PUBLICIDADE 

O traficante Cosme Roberto dos Santos, conhecido como Macumba, fugiu da prisão. Macumba foi condenado a 73 anos de prisão por crimes como homicídio, extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas e fugiu após ser liberado para trabalhar.

Cosme estava preso há 25 anos e, em agosto de 2019, ganhou autorização para trabalhar fora da cadeia. O traficante havia sido contratado por uma empresa de Educação à Distância. Um dia, o homem deixou o Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, onde cumpria pena no regime semiaberto, e não voltou mais.

O acusado estava preso desde 1995. À época, ele era apontado pela polícia como chefe do tráfico do Morro da Mineira, no Catumbi, Centro do Rio de Janeiro. Cosme também era suspeito de envolvimento no sequestro de John Mendes Reis, filho do então deputado estadual Albano Reis.

John tinha 14 anos e havia sido sequestrado após deixar um baile funk no Morro Chapéu Mangueira, no Leme. Após a prisão do traficante, o garoto foi liberado sem que a família precisasse pagar resgate. O adolescente saiu do cativeiro logo após a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, que terminou com a vitória do Flu com gol de barriga de Renato Gaúcho.

Na cadeia, Cosme já cometeu três faltas graves e chegou a ficar em isolamento, com visitas suspensas por 30 dias em 2007. Em 2011, recebeu um elogio do diretor da Penitenciária Gabriel Castilho após trabalhar numa obra na unidade. Estava prevista para outubro de 2025 a progressão do traficante para o regime aberto.