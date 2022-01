Traficante abandona criança de 9 anos em carro de app ao fugir da polícia

De acordo com a PM, o suspeito foi flagrado pela polícia descendo de um veículo com uma pacote nas mãos

Wanderley Preite Sobrinho

São Paulo, SP

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu na quarta-feira (12) um traficante que, para fugir dos policiais, abandonou uma criança de nove anos dentro de um carro de aplicativo.

De acordo com a PM, o suspeito foi flagrado pela polícia descendo de um veículo com uma pacote nas mãos.

Ao avistar a polícia, ele abandonou o pacote pelo caminho, pulou a grade de uma chácara para tentar fugir, mas acabou preso na Ponte Alta Norte, na cidade satélite de Gama.

No pacote abandonado havia 5 kg de maconha. Mas a surpresa maior estava no veículo de onde o suspeito saiu.

“No carro em que estava o suspeito estavam mais dois ocupantes”, diz nota da polícia.

Um deles era o condutor do carro, um motorista de aplicativo que disse ter ido até o local a pedido do cliente e não conhecia nem o fugitivo nem o ocupante do banco de trás.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os policiais foram até a casa da mãe do jovem, “onde constataram que havia contra ela um mandado de prisão em aberto”.

Na residência, os policiais encontraram outras dez porções de maconha e uma balança de precisão.

Todos foram conduzidos para a 20º Departamento de Polícia, onde foi registrado o flagrante de tráfico de drogas e o cumprimento da ordem judicial.

A criança ficou aos cuidados da autoridade judicial na delegacia.