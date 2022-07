Trabalhador cai de edifício e atinge pedestres na av. Morumbi, em SP

O homem que caiu do prédio foi levado com múltiplas fraturas e em parada cardíaca ao Pronto-Socorro do Campo Limpo

Um trabalhador caiu de uma altura de cerca de 10 metros sobre dois pedestres em um edifício residencial no bairro do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, na manhã de desta quinta-feira (7). Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o caso foi registrado no número 8860 da avenida Morumbi por volta das 10h. O homem que caiu do prédio foi levado com múltiplas fraturas e em parada cardíaca ao Pronto-Socorro do Campo Limpo. Uma das vítimas atingidas na queda, um homem, foi levada ao Hospital Universitário com fraturas. A outra, que não teve estado de saúde ou ferimentos revelados, foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).