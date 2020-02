Touro descontrolado ataca uma motocicleta e um idoso em avenida

PUBLICIDADE 

Um touro descontrolado foi parar no cruzamento da Avenida Gury Marques com Guaicurus, no bairro Universitário, em Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (12). O animal ainda atacou duas pessoas antes das autoridades o resgatarem.

Segundo as autoridades, o animal estava na região desde a meia-noite, quando uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada e conseguiu imobilizar o touro. O animal foi amarrado em uma árvore até que um responsável fosse localizado. No entanto, uma pessoa ainda não identificada, que passava pelo trecho, cortou a corda que amarrava o boi.

O animal atacou uma motociclista, socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Um idoso que passava pelo local também foi atacado pelo touro.

Por volta das 7h, o Corpo de Bombeiros conseguiu imobilizar o animal, que teve as patas amarradas. O CCZ (Centro De Controle De Zoonoses) foi acionado para fazer o transporte do touro. O dono ainda não foi localizado.