Tortura: saiba o destino de pintinhos machos na indústria

Um pintinho macho, na linhagem de avicultura de postura, ave usada na indústria apenas para botar ovos e não para ser vendida por sua carne corre o risco de ser jogado em uma espécie de triturador assim que nasce.

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), esse é o destino de cerca de 7 milhões de pintinhos no Brasil mensalmente. Os machos que nascem da linhagem de postura não botam ovos e são inadequados para o corte, porque demoram para ganhar peso e não ficam do tamanho de um frango de abate.

No Brasil, não há um método estabelecido e obrigatório por normas do Ministério da Agricultura. No entanto, a maceração mecânica, espécie de trituração, é o mais adotado em todo o mundo. Outro método muito utilizado é o de asfixia por gás, mas é menos comum.

A ABPA afirmou que o método é adotado em vários países e considerado “humano” e que “defende o debate racional e a apresentação de alternativas que permitam a preservação do status sanitário e a viabilidade econômica, que evitem impactos financeiros significativos ao preço para o consumidor”.

Quando os filhotes saem dos ovos, uma pessoa treinada na técnica de sexagem, ou seja, a identificação do sexo da ave, separa machos e fêmeas. Os machos são descartados em seguida.