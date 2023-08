A Lotofácil da Independência está chegando e você não pode ficar de fora. A premiação prevista para este ano já está na casa dos 200 milhões de reais em prêmios não cumulativos.

Além de contar com uma premiação incrível, a Lotofácil da Independência é o sorteio especial da Caixa Econômica Federal mais fácil de ganhar. É isso mesmo, você tem muito mais chances de levar essa bolada milionária para casa.

Ficou curioso e quer saber como concorrer a Lotofácil da Independência? Então fique neste artigo até o final e confira os próximos tópicos!

Dia do sorteio

A Lotofácil da Independência acontece uma vez ao ano, homenageando sempre o dia da Independência do Brasil. Por isso, em geral, acontece próximo a data comemorativa.

Neste ano, a Lotofácil da Independência corre dia 9 de setembro, com extrações a partir das 20h, conforme o horário de Brasília. Os apostadores do Mega Loterias têm até às 16h para concorrer ao concurso vigente em jogos individuais.

Se for jogar depois das 16h, ainda poderá participar dos bolões da Lotofácil da Independência, disponíveis até o momento das extrações.

Todos os resultados da Lotofácil da Independência

Ficar atento aos resultados da Lotofácil da Independência pode ser uma ótima estratégia para quem quer encontrar padrões e desvendar os mistérios da sorte.

Neste caso, os últimos resultados dos concursos foram:

Concurso Resultado Prêmio Ganhadores 2610 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22 e 24 180 milhões 79 pessoas 2320 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24 e 25 150 milhões 57 pessoas 2030 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 ,12, 14, 15, 17, 19, 22, 23 e 25 120 milhões 50 pessoas 1861 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24 e 25 95 milhões 33 pessoas

No Mega Loterias você confere todos os resultados da Lotofácil da Independência e demais loterias Caixa. Acesse o site e confira!

Chances de ganhar

A Lotofácil da Independência está entre as loterias mais fáceis de ganhar, sendo a com melhores probabilidades quando comparamos com as outras edições especiais da Caixa.

Neste caso, as chances de ser contemplado na Lotofácil da Independência com uma aposta simples de 15 números são de 1 para 3.268.760.

Esse é um dado muito positivo, ainda mais quando consideramos as chances da Mega da Virada, 1 para mais de 50 milhões com uma aposta simples de apenas 6 dezenas. Portanto, não é à toa que tantas pessoas são premiadas com a Lotofácil.

Como jogar online

Existem duas maneiras de concorrer aos prêmios da Lotofácil da Independência online: com jogos individuais e através de bolões. Ambas as oportunidades são positivas e oferecem muitas chances de ganhar!

Monte seu Jogo

Para concorrer a Lotofácil da Independência em jogos individuais, siga o passo a passo a seguir:

Crie uma conta no Mega Loterias ou faça login se já tiver cadastro;

Escolha a loteria que deseja jogar, neste caso Lotofácil da Independência l;

Selecione entre 15 e 20 dezenas entre os 25 números disponíveis;

Escolha uma dentre as diversas opções de pagamento;

Confirme a transação e ficar atento ao resultado da Lotofácil.

Ganha a premiação máxima quem conseguir acertar as 15 dezenas sorteadas. Além disso, ainda serão contemplados os jogadores que acertarem 14, 13, 12 ou 11 números.

Bolões

Outra oportunidade para concorrer a premiação da Lotofácil da Independência 2023 sem sair de casa é participando de bolões com o Mega Loterias. No site, os bolões são elaborados por especialistas que visam otimizar as suas chances de ganhar.

Eles são divididos em cotas e você pode comprar quantas delas quiser. Cada uma representa uma porcentagem do prêmio total que é dividido igualmente pelo total de cotas do bolão vencedor.

Existem oportunidades com 300 a mais de 3000 vezes mais chances de contemplação. Vale a pena concorrer e dividir uma premiação tão alta quanto R$200 milhões, não é mesmo? Crie sua conta agora mesmo e concorra!