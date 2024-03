Tipos de inteligência influenciam desenvolvimento na carreira

Estudo do psicólogo Howard Gardner pode orientar o aprimoramento de habilidades para a vida profissional.

Algumas pessoas são excelentes na redação, mas não levam jeito para matemática. Outras têm habilidade para os esportes, mas não são boas instrumentistas. Isso ocorre devido ao fato da inteligência humana não ser unitária, conforme a Teoria das Inteligências Múltiplas, do psicólogo norte-americano Howard Gardner.

A teoria entende que a inteligência humana é composta por diversas capacidades cognitivas diferentes e independentes, que podem influenciar na escolha e no desempenho profissional. Pensando nisso, Gardner determinou tipos de inteligência que categorizam as habilidades e funcionam como diretrizes para o autoconhecimento e o desenvolvimento.

Segundo a Teoria das Inteligências Múltiplas, cada indivíduo pode ter um tipo de inteligência dominante, usado com mais facilidade e frequência no processamento de informações e resolução de problemas, em relação aos demais.

Por exemplo, uma pessoa pode ter a inteligência linguística como sua dominante, sendo capaz de comunicar suas ideias com clareza e persuasão, assim como ter facilidade com a gramática e com a criação de narrativas envolventes. Outra pessoa pode ter a inteligência musical dominante e ter facilidade para identificar notas musicais, cantar, compor e aprender vários instrumentos.

Conforme informações do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, identificar a inteligência dominante é importante para entender os talentos naturais e pontos fortes, o que ajuda a orientar o desenvolvimento pessoal e profissional.

Ainda de acordo com a Teoria das Inteligências Múltiplas, as pessoas podem aprimorar capacidades em todas as áreas. Usar um criador de mapa mental pode ajudar a visualizar quais são as características predominantes e aquelas que devem ser trabalhadas. Para isso, é necessário conhecer os tipos de inteligência elencados por Gardner.

Inteligência linguística

A inteligência linguística refere-se à habilidade de usar a linguagem de forma eficaz. Indivíduos que dominam esta categoria são bons em comunicar ideias, por meio da escrita e da fala, e têm um poder de persuasão significativo.

A eloquência é uma das características marcantes. Assim, para além da habilidade com a gramática e o vocabulário, elas também têm a capacidade de elaborar narrativas criativas e transmitir mensagens de maneira clara.

Escritor, poeta e orador são alguns exemplos de profissões que se desenvolvem bem a partir da inteligência linguística.

Inteligência lógico-matemática

Já a inteligência lógico-matemática faz referência à capacidade de solucionar problemas da área. Raciocínio abstrato, pesquisas científicas, pensamento lógico e análise de padrões são algumas das atividades nas quais pessoas com uma forte inteligência nesse campo se saem bem.

Dessa forma, segundo o CIEE do Paraná, esse tipo de inteligência é relevante para quem deseja seguir carreira nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Esse tipo de inteligência, assim como os demais, pode ser desenvolvido. Para isso, é preciso estudar e praticar exercícios lógicos e matemáticos. Hábitos como jogar sudoku, xadrez e participar de competições que envolvam a resolução de problemas também auxiliam no processo de desenvolvimento.

Inteligência espacial

A habilidade de identificar e manipular imagens de objetos mentalmente é a principal característica da inteligência espacial. Pessoas com a capacidade costumam ter percepção visual aguçada e são boas em desenho, arquitetura e design.

Atividades como pinturas, desenhos e, até mesmo, a prática esportiva são meios de desenvolvê-la. Além disso, estudar design, resolver quebra-cabeças e analisar mapas também são maneiras de aprimorar a inteligência espacial.

Inteligência musical

Compreender, criar e se expressar por meio da música são características da inteligência musical. Quem tem esse tipo de habilidade costuma ser sensível para perceber sons e ritmos, tendo aptidão para áreas como produção musical, performance, canto e composição.

Conforme o CIEE do Paraná, a música pode auxiliar na melhoria do humor, da concentração e da criatividade, sendo uma atividade com efeitos terapêuticos para quem lida com transtornos emocionais ou físicos. Aprender a tocar um instrumento, ouvir diferentes estilos musicais e participar de coral ou aulas de canto são algumas maneiras de desenvolver essa inteligência.

Inteligência corporal-cinestésica

Segundo a Teoria das Múltiplas Inteligências, é aquela que domina a habilidade de controlar e coordenar os movimentos do corpo com destreza e precisão. Áreas como artesanato, dança, esportes, artes marciais, cirurgia e outras atividades que demandam destreza manual costumam ser dominadas por pessoas com forte inteligência corporal-cinestésica.

As maneiras de desenvolvê-la são variadas e incluem aulas de dança ou artes marciais, práticas esportivas, exercícios de equilíbrio e até malabarismo. As práticas contribuem, inclusive, para questões de saúde, coordenação motora e bem-estar.

Inteligência interpessoal

A habilidade de compreender e interagir com os outros tem a ver com a inteligência interpessoal. Indivíduos com essa capacidade em evidência podem se desenvolver bem em áreas como comunicação, liderança, trabalho em equipe, negociação e outras profissões que envolvem o relacionamento humano.

Praticar soft skills, como escuta ativa, empatia, liderança e trabalho em equipe, é uma maneira de desenvolvê-la. De acordo com o CIEE, estimular a inteligência interpessoal pode ainda trazer benefícios para a saúde mental, como bem-estar emocional e melhorias na autoestima.

Inteligência intrapessoal

Enquanto a inteligência interpessoal refere-se à habilidade de se relacionar com os outros, a inteligência intrapessoal é aquela capaz de compreender a si mesmo e gerenciar os próprios comportamentos, pensamentos e emoções.

De modo geral, pessoas com esta capacidade em evidência são habilidosas em áreas como autorregulação, autocontrole e autoconhecimento, além de outras atividades que envolvem a autogestão.

Práticas de análise e terapia, aulas de meditação e busca por novas experiências compreendem o desenvolvimento da inteligência intrapessoal. A saúde mental também é beneficiada com o florescimento dessa inteligência, pois ela também proporciona melhorias na autoestima e no bem-estar emocional.

Inteligência naturalista

Indivíduos com esta inteligência são capazes de reconhecer, categorizar e compreender organismos e outros objetos na natureza. Eles têm maior afinidade com o ambiente e elementos como sistemas climáticos, animais e plantas, por exemplo.

Ecologistas, botânicos e biólogos são algumas das profissões que podem ser desenvolvidas com excelência. Para desenvolver as habilidades em relação aos fenômenos naturais, é indicado praticar observação e estudo da natureza. Além disso, é recomendado visitar parques e reservas naturais ou estudar áreas específicas, como zoologia, biologia e botânica.

Inteligência existencial

Entender e refletir sobre questões que dizem respeito à vida e à morte, além de elaborar sobre aspectos filosóficos e existenciais são habilidades desse tipo de inteligência. Pessoas com esta característica bem desenvolvida tendem a buscar significado e propósito para as suas vidas e projetos, questionando crenças e valores estabelecidos na sociedade.

Estudar filosofia e religião é uma das principais formas de desenvolver essa inteligência. Buscar significados na existência humana e participar de grupos temáticos de discussão também são modos de aprimorar a capacidade.