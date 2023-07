Tio atira na cabeça de sobrinha durante briga em MG

Além dos disparos na cabeça, o tio teria atirado mais duas vezes no tórax e uma na mão da mulher

Um homem é suspeito de atirar duas vezes na cabeça da sobrinha, de 23 anos, durante briga na madrugada deste sábado (08), em Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a jovem foi socorrida em estado grave. Além dos disparos na cabeça, o tio teria atirado mais duas vezes no tórax e uma na mão da mulher.

O homem, de 43 anos, foi preso em flagrante enquanto tentava fugir do local. Ainda de acordo com a PMMG, ele teria confessado o crime.

Segundo testemunhas, os dois estariam discutindo, quando a mulher teria dado dois tapas no rosto do tio e ele teria revidado a agressão com os disparos. A vítima ainda tentou fugir, mas foi atingida mais quatro vezes.

Durante abordagem, foi encontrado com o homem a arma e munições utilizadas no crime. Segundo a polícia, ele apresentava sintomas de embriaguez