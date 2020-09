TIM lança campanha de combate à gordofobia

PUBLICIDADE

A TIM incluiu o combate à gordofobia em seu programa de diversidade e inclusão, com campanhas de conscientização voltadas para os funcionários. No próximo dia 29, a operadora realizará uma live sobre o assunto com a participação de duas colaboradoras com representatividade e conhecimento do tema.

Juliana Oswald, analista de comunicação interna, e Maristela Vasconcelos, especialista de mídias sociais, abordarão conceitos ligados ao assunto, falarão sobre a importância do respeito aos diferentes corpos, debaterão eufemismos e comentários ofensivos vistos como brincadeiras e darão dicas de influencers e livros.

Pesquisa realizada pelo Ibope, em 2017, mostrou que o preconceito contra pessoas acima do peso está presente na rotina de 92% dos brasileiros, sendo que 89% dos ouvidos admitiram que já falaram ou viram alguém falar: “ele é bonito(a), mas é gordinho(a)”. Os prejuízos da discriminação foram apontados por consenso internacional assinado este ano por mais de 100 instituições de todo o mundo, incluindo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM). Segundo o estudo, a gordofobia compromete a saúde física e mental das pessoas acima do peso, afeta suas relações sociais e dificulta o acesso ao mercado de trabalho e a tratamentos adequados.