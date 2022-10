Tigre que matou 13 pessoas é capturado na Índia

O animal teria matado 13 moradores de áreas florestais remotas no estado de Maharashtra ocidental desde dezembro. Sua última vítima foi no mês passado

Autoridades de proteção à natureza capturaram nesta quinta-feira (13) um tigre que matou 13 pessoas na Índia.

O macho de cinco anos, chamado “Conflict Tiger” ou “CT-1”, foi tranquilizado e capturado quase uma semana depois que especialistas concordaram que ele representava uma ameaça e autorizaram sua captura.

O animal teria matado 13 moradores de áreas florestais remotas no estado de Maharashtra ocidental desde dezembro. Sua última vítima foi no mês passado.

“Nós seguimos o tigre por um tempo e ele finalmente foi capturado na floresta”, disse Kishor Mankar, um funcionário de proteção da natureza, à AFP. De acordo com Mankar, todas as vítimas foram atacadas na floresta, onde algumas viviam ou coletavam lenha.

O tigre foi transferido para a região vizinha de Nagpur, onde é acompanhado por veterinários até que seja decidido se será solto ou mantido em cativeiro.

O CT-1 não é um caso raro no país. No sábado, a polícia abateu outro tigre que matou nove pessoas no estado de Bihar, no leste, durante uma operação envolvendo 200 pessoas.

Em Bhopal, no centro da Índia, uma universidade cancelou um evento para 10.000 estudantes porque um tigre perambulava pelo campus desde a semana anterior.

Defensores do meio ambiente atribuem o aumento do conflito humano-animal em partes da Índia à expansão das áreas urbanas sobre as florestas.

Cerca de 225 pessoas foram mortas em ataques de tigres entre 2014 e 2019 na Índia, segundo dados do governo. Mais de 200 tigres foram abatidos por caçadores ilegais ou eletrocutados entre 2012 e 2018, segundo os dados.

A Índia abriga cerca de 70% da população mundial de tigres, ou seja, 2.967 exemplares registrados em 2018.

