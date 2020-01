Teto de hospital desaba e deixa cinco pessoas feridas 

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (8), parte do teto de um hospital desabou e deixou cinco pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foram acionadas para fazer o socorro das vítimas.

O caso ocorreu no Hospital e Maternidade Doutor Paulo Afonso, em Pacajus-CE. De acordo com o hospital, as cinco pessoas que ficaram feridas eram profissionais do pronto atendimento.

Eles foram atendidos e o estado de saúde de todos é estável. As causas do desabamento estão sendo averiguadas.