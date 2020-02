Terreiro de umbanda é atacado em Ribeirão Preto

PUBLICIDADE 

Um terreiro de umbanda foi atacado por 30 pessoas na noite da última segunda-feira (3), em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Durante o ataque, uma pessoa que frequentava o local foi espancado e teve alguns dentes da boca quebrados.

O caso aconteceu por volta das 23h30, durante uma reuinão religiosa. Os agressores invadiram e jogaram um bomba caseira no local. Durante o tumulto, as pessoas foram atacadas com pedradas, pauladas, socos e chutes.

Segundo os pais e mães de santo do terreiro, a motivação seria intolerância religiosa. As suspeitas são de que os agressores são pessoas do próprio bairro.

Ainda de acordo com os frequentadores do terreiro, esse é o quarto ataque que o terreiro recebe. Um bebê que estava no local chegou a desmaiar. Jonhatan Brito, 25 anos, foi uma das vítimas. O rapaz foi cercado e agredido. Ele precisou ser transportado de ambulância até uma unidade de saúde para receber atendimento médico.



A Polícia Civil de Ribeirão Preto informou que a denúncia foi registrada e que irá investigar a autoria do ataque.