Terceiro Tubarão-gato do mundo nasce em tanque de aquário de Santos

No tanque-berçário do Aquário Municipal de Santos, no litoral de São Paulo, nasceu o terceiro tubarão-gato no mundo. O fato curioso transmitido ao vivo, durante um programa matinal da Rede globo local, aconteceu na manhã desta quinta-feira (23).

Os dois primeiros filhotes, uma fêmea e um macho, nasceram no sábado (18) e no domingo (19). Na manhã desta quinta, a segunda fêmea da espécie veio ao mundo com 9 cm e apenas 7 gramas.

O coordenador do Aquário Municipal de Santos, Alex Ribeiro, ajudou o tubarão nos primeiros minutos de vida e fez carinho no animal logo depois que ele nasceu. Em entrevista ao G1, ele explicou que, após o nascimento dos tubarões, os profissionais continuam acompanhando os parâmetros de qualidade da água para manter os filhotes em boas condições. “Eles estão saudáveis, com boa natação e respiração”, conta.