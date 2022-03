Tentativa de suicídio após assassinato no Arapoanga

De acordo com informações da Polícia Militar, um homem de 44 anos, matou uma mulher de 41 anos, e depois tentou contra a própria vida

Um caso de feminicídio e tentativa de suicídio logo em seguida, aconteceu neste domingo, 20 de março, em Arapoanga, Planaltina. De acordo com informações da Polícia Militar, um homem de 44 anos, matou uma mulher de 41 anos, e depois tentou contra a própria vida. A apuração do caso está sendo feita pela 31ª DP, com dados da 16ª DP.

A PMDF atendeu o caso, em um patrulhamento na área do Arapoanga, por volta das 7h50, onde a equipe foi abordada por um carro com quatro ocupantes, um deles alegou que o irmão havia ligado para ele e informado que tinha matado a esposa e que ia atentar contra a própria vida. Com isso, os policiais foram ao endereço e bateram no portão diversas vezes. Como não tiveram nenhuma resposta, foi necessário arrombar o portão e a porta do quarto onde estava o casal. Na casa, foram encontradas crianças que foram retiradas do local e entregues aos cuidados de uma tia.

Os policiais militares encontraram duas pessoas deitadas na cama desacordadas, com uma faca suja de sangue, ao lado do possível autor do crime. Segundo a corporação, o homem ainda estava respirando quando eles removeram a arma branca do local. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes, e depois, foi encaminhado ao Hospital Regional de Planaltina, onde se encontra hospitalizado.

Como se trata da Lei Maria da Penha, a identidade do casal permanece em sigilo.