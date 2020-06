Tentativa de roubo a banco termina com dois suspeitos mortos e um PM baleado

PUBLICIDADE 

Dois suspeitos foram mortos durante uma tentativa de assalto a uma agência bancária. Além dos suspeitos mortos, um policial e uma mulher que passava na rua no momento do crime foram atingidos por disparos. De acordo com as informações preliminares, os assaltantes portavam fuzis.

Segundo a Polícia Militar (PM) do estado de São Paulo, o assalto teve início por volta das 9h20. Cinco suspeitos participaram do crime. A policia foi acionada, houve troca de tiros e um policial foi atingido na cabeça. Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar. O agente passará por uma cirurgia.

Dois dos suspeitos foram baleados e morreram no local. Outros dois suspeitos do assalto foram presos, sendo que um deles ficou ferido durante a ação. O quinto integrante da quadrilha conseguiu fugir e, por volta das 11h30, invadiu uma ótica e fez uma pessoa de refém.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado para negociar com o assaltante. Por volta de 12h, o suspeito foi preso e o homem, que era mantido refém, foi solto.