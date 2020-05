Tentativa de fuga em unidade prisional de Manaus termina com dezessete feridos

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP) informou que dezesseis pessoas ficara feridas durante um motim na Unidade Prisional do Puraquequara, em Manaus-AM. A rebelião começou nesse sábado (2) e durou cerca de quatro horas.

Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, os detentos pretendiam construir um túnel de fuga. Após as autoridades cessarem o motim, a SSP encontrou o início do túnel em uma das celas.

O secretário de Administração Penitenciária, coronel Marcos Vinicius, informou que essa é a terceira tentativa de fuga no local. Sendo que as duas anteriores também foram frustradas.

A Polícia Militar, o Departamento de Operações Aéreas da Secretaria de Segurança e o Corpo de Bombeiros trabalharam em conjunto para restabelecer a ordem na unidade.

Entre os dezesseis feridos estão dez agentes prisionais, cinco presos e dois policiais militares. Durante a ação, sete agentes de ressocialização foram feitos reféns e parte da unidade prisional foi destruída. A polícia irá apurar o caso para identificar os responsáveis.

