Suspeitos se passam por policiais, executam dois homens e sequestram outro

Quatro homens entram armados em um bar, se passaram por policiais, mataram a tiros dois homens e raptaram uma terceira vítima, na tarde dessa quarta-feira (2). O crime foi relatado pelas testemunhas que estavam no local na hora do crime.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 15h30, para atender a ocorrência em Serra do Mel-RN. De acordo com os policiais, os suspeitos pediram que todos deitassem no chão e em seguida executaram os dois homens. As vítimas foram identificadas como Josivan Lopes de Moura e Evandro Lopes de Oliveira.

Em seguida, o grupo fugiu e levou mais uma vítima, que ainda não foi identificada. Policiais Militares de Mossoró-RN e de Areia Branca-RN fizeram buscas na região para localizar os suspeitos.