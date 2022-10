Suspeitos de usar crianças em furtos de imóveis de luxo são presos

Os suspeitos entravam nos prédios se passando por parentes ou visitantes de moradores

Cinco pessoas foram presas suspeitas de integrar uma associação criminosa ligada a furtos em apartamentos de luxo em Curitiba e em outros municípios do país, segundo a Polícia Civil do Paraná (PC-PR).

A investigação revelou que o grupo usava crianças e adolescentes para cometer os crimes. Os suspeitos entravam nos prédios se passando por parentes ou visitantes de moradores.

Conforme a polícia, apenas em Curitiba, ao menos dez condomínios foram furtados pelo grupo.

Atuação

De acordo com a polícia, o porteiro fala que a entrada para os moradores que estão sem o sensor de acesso é outra.

Em seguida, o menino aproveita a chegada de outro morador e entra no condomínio. Segundo o síndico, depois que o menino entra no local, ele libera a entrada de um comparsa.

Prisões

Segundo a polícia, as prisões ocorreram durante uma operação realizada nesta quinta-feira (6), no estado de São Paulo, com participação de mais de 100 policiais dos dois estados.

A PC-PR informou que os suspeitos devem responder por associação criminosa, furto e extorsão.

Ainda conforme a polícia, a quadrilha tinha como alvo apartamentos vazios para furtar joias, notebooks, relógios de luxo, armas e dinheiro.

Entre os investigados estavam também pessoas que compravam e recebiam os produtos furtados.