Suspeito procurado por tráfico de drogas e furto é preso em Catalão (GO)

A Polícia Militar prendeu um homem que tinha dois mandados de prisão em aberto por suspeita de crimes de tráfico de drogas e furto

Na manhã de deste domingo, 03, a Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 53 anos que tinha dois mandados de prisão em aberto por suspeita de crimes de tráfico de drogas e furto. O caso aconteceu em Catalão, região Sudeste de Goiás.

De acordo com a PM, a ocorrência foi atendida pelo Tático Móvel do 18° Batalhão (BPM). A equipe realizava um patrulhamento pela rua 416, no bairro Pontal Norte, quando avistou um sujeito em atitude considerada suspeita. A corporação não informou detalhes do que ele fazia.

Durante a abordagem, os militares consultaram os dados do suspeito e descobriram que ele era um foragido da justiça, com dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e furto.

Diante da situação, a polícia conduziu o homem para a Delegacia de Polícia Civil de Catalão e, posteriormente, para a Unidade Prisional Regional, onde permanece à disposição da Justiça.

A PM não divulgou se o suspeito justificou alguma ação das quais é investigado.

O Código Penal prevê para o furto pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Enquanto para o crime de tráfico de drogas a reclusão varia de 8 a 20 anos, além de pagamento de R$ 1.500 a R$ 4 mil de multa.