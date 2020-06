Suspeito finge estar dormindo para não ser preso após tentar furtar pizzaria

PUBLICIDADE

A Polícia Militar efetivou a prisão em flagrante de um homem, de 20 anos, que tentava furtar uma pizzaria, nessa terça-feira (9). Ao ser abordado pela equipe, o jovem, que estava trancado no banheiro do estabelecimento, fingiu que estava dormindo.

Os militares foram acionados pelo proprietário da pizzaria, localizada em Santos-SP. Na ocasião, o alarme do restaurante havia disparado, conforme relatou o dono.

Uma equipe foi até o local e se deparou com a porta lateral do estabelecimento aberta. Ao chegarem no segundo andar, os policiais identificaram que a janela que dá acesso ao banheiro estava com o vidro quebrado e a porta arrombada.

Em seguida, os militares se dirigiram até uma outra parte do comércio, onde havia outro banheiro. Ao perceber que a porta estava trancada, os PMs solicitaram o auxílio do proprietário para entrar no local. Lá, a equipe localizou o suspeito deitado no chão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito apresentava um ferimento no tornozelo. A polícia acredita que o jovem tenha se machucado ao entrar pela janela que dá acesso ao banheiro, onde a porta havia sido arrombada, onde também havia marcas de sangue.

Os agente afirmaram ainda que o homem aparentava estar sob o efeito de entorpecentes. Após realizar uma busca pelo local, o proprietário notou que o furtou não chegou a ser efetivado, porém, o escritório do segundo havia sido revirado pelo suspeito.

O suspeito foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Central, onde foi medicado. Após o atendimento, ele foi levado para a delegacia, para registro da ocorrência, em seguida, o suspeito foi foi encaminhado para uma cadeia pública da cidade.