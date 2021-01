Suspeito de participar de 200 homicídios é preso em casa de luxo

PUBLICIDADE

Um homem suspeito de ter participado de cerca de 200 homicídios foi preso, na tarde dessa terça-feira (12), em uma casa de luxo. Uma operação da Polícia Civil e Militar do Ceará foi responsável por capturar o suspeito, no município de Iguatu-CE.

Robson de Jesus, 36 anos, conhecido como “Robson Luxúria” foi abordado em uma casa de luxo, com piscina e uma ampla área de lazer. Após prender o suspeito, as autoridades apreenderam dezenas de joias, 47 relógios de alto padrão, sete aparelhos celulares, 29 chips telefônicos, um documento falso, além de um punhal cravejado com pedras.

Os investigadores localizaram o carro utilizado por ele e a companheira. O veículo, uma caminhonete, era utilizado para que o casal transitasse pelas ruas sem ser notado.

No veículo, as autoridades encontraram a mulher do suspeito, que levou os policiais até a residência do casal, nessa terça-feira (12). No local, Robson, que se apresentava no Ceará com um nome falso, foi preso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As investigações levaram três meses e foram coordenadas pela Delegacia Regional de Iguatu.