Suspeito de matar turista e estuprar mulher em Paraty fez mais quatro vítimas na cidade

O suspeito de assassinar o turista lituano Adam Zindul, de 37 anos, e estuprar a mulher dele, de 35 anos, em Paraty, fez mais quatro vítimas na cidade. Duas mulheres já haviam registrado ocorrências contra o autor até a quinta-feira (6), e mais duas relataram a mesma acusação contra Edson Santos.

De acordo com a polícia, uma das vítimas tinha 11 anos na época que sofreu a violência sexual, e o total de mulheres violadas já chega a cinco.

Na manhã desta sexta, uma quarta vítima foi ouvida logo após o acusado ser transferido para Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth, em Volta Redonda, no Sul do Rio de Janeiro, onde ele vai passar por uma audiência de custódia após ter sido autuado por homicídio, tentativa de feminicídio e estupro. A quinta denunciante está marcada para prestar depoimento na próxima semana.

Nesta quarta-feira (5), um turista da Lituânia foi amordaçado, agredido e morto durante um assalto em Paraty-Rj. Os bandidos também estupraram a esposa dele.

O turista assassinado é Adam Zindul, de 37 anos. Ele já estava morto quando os policiais chegaram na residência.

A esposa dele é brasileira e tem 35 anos. Eles eram recém-casados. Não é possível afirmar há quanto tempo o casal estava na Praia do Sono, mas o carimbo da Polícia Federal no passaporte indica que ele chegou ao Brasil no dia 28 de janeiro.

A mulher foi encaminhada ao hospital. Segundo a unidade de saúde, a vítima está em observação e vai passar por avaliação ginecológica.

A equipe do hospital também solicitou o acompanhamento psicológico, já que a vítima está bem abalada.

Um suspeito, de 37 anos, foi detido e encaminhado à delegacia, Testemunhas foram conduzidas à delegacia para serem interrogadas.