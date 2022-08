Suspeito de matar o pai a facadas é apreendido, em Manaus

De acordo com informações da Polícia Civil, o adolescente teria sido chamado atenção pelo pai após ter quebrado o celular

Um adolescente de 14 anos foi apreendido suspeito de matar o pai, de 46 anos, a facadas na tarde desta quarta-feira (3), na rua Tupi, na comunidade Riacho Doce, Zona Norte de Manaus.

Ainda conforme as autoridades, o filho se armou com uma faca e iniciou a briga em casa. O adolescente ainda esfaquear o pai, no primeiro momento, e a mãe dele impediu e mandou o menor sair de casa.

Porém, furioso, o garoto retornou à residência e conseguiu atingir o pai com golpes de faca. O homem ainda foi levado pela esposa, em uma moto, para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa, mas morreu na unidade de saúde. O corpo dele foi removido pelo Instituto Medico Legal (IML).

O adolescente foi apreendido em flagrante pelo ato infracional análogo a crime de homicídio. Ele foi encaminhado para Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).