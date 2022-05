Suspeito de matar ex-namorada a golpes de faca é encontrado morto dentro de igarapé no interior do AC

Nesta terça, Erisvaldo Freitas de Sousa, suspeito de matar a ex-namorada, Maria Samara Silva do Nascimento, de 19 anos, foi achado morto

Na tarde desta terça-feira, 03, Erisvaldo Freitas de Sousa, suspeito de matar a ex-namorada, Maria Samara Silva do Nascimento, de 19 anos, foi achado morto. O corpo dele estava boiando dentro de um igarapé, na zona rural de Feijó, no interior do Acre.

Segunda a polícia, o corpo de Souza foi visto por moradores que acionaram os Bombeiros. Em seguida a polícia foi até o local e, após resgate, identificou o corpo como sendo do suspeito de matar a ex.

O delegado Valdinei Soares, responsável pelas investigações, disse que ainda é cedo para apontar a causa da morte de Sousa. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, em Cruzeiro do Sul.

“Foi encontrado o corpo e estava nu, com alguns sinais de perfurações na região do pescoço. Ele foi recolhido e está sendo levado para o IML para exame de necropsia. Não se sabe ainda [a causa da morte]. Vai ser instaurado IPL [Inquérito Policial] para apurar a causa da morte”, disse.

Maria foi morta na segunda-feira, 2, e a motivação seria porque o homem não aceitava o fim do relacionamento. Ele matou a vítima à golpes de faca na região do peito e pescoço.

Após o ocorrido, Sousa fugiu e a Polícia Civil fazia buscas por ele, que foi encontrado na mesma região onde Maria foi morta, um dia depois.