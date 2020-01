Suspeito de matar enteado a facadas é encontrado morto dentro de cela 

PUBLICIDADE 

O homem que foi preso após matar o enteado e tentar assassinar a namorada a facadas, foi encontrado morto neste sábado (11), dentro de uma da celas do presídio onde estava custodiado.

O crime ocorreu em Santo Antônio de Jesus-BA. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap-BA), Edilton Araújo Andrade Júnior, de 24 anos, foi encontrado por agentes do presídio, com marcas de enforcamento.

Edilton era suspeito de esfaquear a esposa Manoela Costa Silva Martins, de 29 anos, em diversas partes do corpo e depois atacar o enteado Miguel Martins Pita Costa, de quatro anos, no dia 12 de outubro do ano passado.

Após os crimes, o suspeito ainda se esfaqueou e pulou a janela do primeiro andar do imóvel.

A criança, a mãe e o suspeito foram socorridos e levados para o hospital da cidade, contudo, o menino não resistiu aos ferimentos. O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Valença. O menino foi enterrado no dia 15 de outubro.

Conforme a polícia, Manoela Costa foi transferida para um hospital em Salvador um dia antes, no dia 14. Em depoimento, a mulher contou que namorava com o suspeito há um ano e meio, e que ele não tinha sido agressivo até então. A vítima contou ainda que tinha ido para a casa do namorado para passar o feriado de Dia das Crianças.