Suspeito de massacre na Alemanha é encontrado morto, diz polícia

Os ataques ocorreram em dois bares de shisha, estabelecimento onde as pessoas se reúnem para fumar narguilé. Segundo a imprensa local, os homens atiraram nos frequentadores de um bar no centro da cidade de Hanau, a leste de Frankfurt. Em seguida, eles foram até outro estabelecimento do tipo e abriram fogo outra vez.

Após os ataques, os assassinos fugiram em um carro preto. Não há informações sobre outras pessoas baleadas nestes bares. As motivações do crime continuam desconhecidas.