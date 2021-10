Suspeito de estupro em crianças de 11 e 13 anos é preso no MA

Homem, que não teve a sua identidade revelada por conta da Lei de Abuso de Autoridade, foi preso nesse domingo (10) na cidade de Grajaú.

Aconteceu no último domingo (10) na cidade de Grajaú no interior do Maranhão, a 580 km da capital São Luiz a prisão de um suspeito de estupro. As vítimas tem 11 e 13 anos. O suspeito teve a identidade preservada por conta da Lei de Abuso de Autoridade.

Segundo a polícia, a adolescente disse que o suspeito sempre usava uma faca para a obrigá-la a manter relações sexuais com ele, o que foi confirmado após exames de corpo de delito realizados na adolescente. A equipe policial contou que o crime contra as vítimas ocorria no Povoado Vera Cruz, cerca de 50 km de Grajaú.