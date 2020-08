Suspeito de estupro de vulnerável é preso por bater em menor

PUBLICIDADE

Investigado por estupro e tráfico de drogas, um homem de 21 anos foi preso suspeito de agredir uma menina de 12 anos, em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

O rapaz morava com a criança a pelo menos um ano e no último dia 19, ela procurou os policiais e contou que havia sido agredida pelo detido.

Foi constatado que a menina tinha várias escoriações, foi encaminhada para atendimento médico. As autoridades foram até a residência do suspeito e o prenderam.

Segundo os policiais, a família do rapaz consentia a criança morar com ele e todos conviviam na mesma casa. Já a da menina diz que “não tem controle sobre ela”. “A mãe dela já perdeu a guarda dela. A guarda estava com os avós, mas os avós disseram que já não tinham mais controle sobre ela. Então, eles sabiam que ela estava morando com ele”.

Thays diz ainda que, os relatos da menina indicam que ela “acredita que tenha o poder de escolher. Ela acredita que ela gosta dele e que ela podia morar com ele. Ela não tem essa consciência de estupro. Ela não acha que está sendo violada. Ela acha que realmente pode escolher morar com ele”.

Ainda conforme a delegada, o rapaz também é investigado por tráfico de drogas. “Por ele fornecer drogas para ela. No outro inquérito também é apurado essa conduta”.