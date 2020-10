Suspeito de estuprar três mulheres em dez dias é preso

PUBLICIDADE

Um homem foi preso, nessa quarta-feira (14), suspeito de ter estuprado três mulheres no mês de outubro deste ano. De acordo com os investigadores, Rodrigo Nunis de Morais, de 38 anos, teria agredido as vítimas com socos, tapas e estrangulamento. Na ficha do suspeito contam outros crimes de estupro, roubo, receptação, extorsão e porte de drogas.

O projeto “As Guardiãs” da 132ª DP (Arraial do Cabo) iniciou as investigações contra Rodrigo. Em seguida, com o apoio da Polícia Militar o suspeito foi detido em Cabo Frio, para onde havia fugiu depois de abordar a terceira vítima. A mulher foi brutalmente agredida pelo suspeito, mas conseguiu escapar. Os crimes ocorreram em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Após prender o suspeito, a polícia apreendeu um automóvel roubado e pertences das vítimas. No veículo, havia roupas íntimas femininas.

Na sequência, o investigado foi reconhecido pelas mulheres que foram violentadas. De acordo com a polícia, Rodrigo circulava com um Celta prata por diferentes bairros de Arraial do Cabo e abordava mulheres nos pontos de ônibus, oferecendo serviço de coronas.

As vítimas eram levadas para as regiões de Monte Alto e Figueira, onde eram violentadas. O criminoso ameaçava as mulheres, dizendo que estava armado.