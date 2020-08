Suspeito de estuprar menina de 10 anos é solto por falta de profissional para realizar exame

PUBLICIDADE

Um homem suspeito de estuprar uma menina de 6 anos foi solto na tarde desta segunda-feira (24). Ele havia sido conduzido para a Central de Flagrantes no sábado (22), mas foi liberado por não haver como realizar o exame para constatar o estupro na vítima.

De acordo com a Polícia Civil, não há profissionais no Serviço de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Sexual (Samvvis), para a realização do exame.

Ainda de acordo com a corporação, o profissional responsável pelo procedimento estaria com a Covid-19 e não havia outro profissional para substituí-lo. Além disso, a vítima não teria identificado o suspeito, o que impossibilita a comprovação do crime.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Entenda o caso

Um homem foi preso suspeito de estuprar uma menina de 10 anos. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi flagrado pelos familiares da vítima durante uma festa, no sábado (22).

Ainda conforme a PM, o caso ocorreu no período da noite, durante uma festa no Povoado Santa Luz, Zona Rural de Teresina-PI. Na ocasião, os parentes da criança acionaram a polícia após testemunharem o abuso. Devido à falta de iluminação no local, a vítima e os familiares não puderam identificar o suspeito.