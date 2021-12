Suspeito de estuprar irmão com deficiência é preso em Minas

A vítima não consegue falar, no entanto, por meio de gestos, informou que o suspeito, de fato, teria o beijado

O suspeito é um homem de 30 anos que teria estuprado o irmão com deficiência física e mental, de 24 anos. O rapaz foi preso na última segunda-feira, 30, em Ponta Nova, na Zona da Mata.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a vítima estava agitada e triste, contou a irmã do rapaz. Já a tia deles contou que flagrou o suspeito beijando o irmão atrás do padrão de energia elétrica.

A vítima não consegue falar, no entanto, por meio de gestos, informou que o suspeito, de fato, teria o beijado. Além disso, fez gestos que insinuavam que o irmão teria tentado, ou até conseguido, estuprá-lo.

Testemunhas acreditam que o jovem tenha sido abusado pelo acusado, uma vez que já encontraram preservativos no quarto da vítima. O suspeito, porém, sempre nega o crime.

A mãe dos irmãos, que é acamada, afirmou que não tinha conhecimento de nenhum crime que tenha acontecido.

A vítima foi levada a um hospital e o acusado foi preso por estupro de vulnerável.

O caso será investigado pela Polícia Civil.