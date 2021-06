Suspeito de estuprar e matar menina de 8 anos é preso

Em dezembro 8 de dezembro de 2013, Iasmin saiu da casa da avó para encontrar a mãe na feira onde ela trabalhava, no entanto, a criança não chegou ao local

Um homem de 47 anos foi preso, suspeito de estuprar e matar a pauladas uma menina de 8 anos. O crime ocorreu em 2013 e, desde então, o suspeito estava foragido. A vítima, identificada como Iasmin Martins de Souza, foi morta em Catalão, na região sudeste de Goiás. A Polícia Civil localizou o homem na zona rural do município de Poção das Pedras, a 350 km de São Luís do Maranhão.

Os investigadores realizaram várias diligências até localizar o suspeito. Durante o andamento da apuração, vários outros possíveis autores do crime foram descartados. A prisão ocorreu na última quarta-feira (16), e o suspeito foi conduzido para a Unidade Prisional de Pedreiras, no povoado Barriguda do Insono, onde ficará à disposição da justiça. Segundo a polícia, após os trâmites legais, o homem será transferido para Goiás, mas ainda não há uma data definida.

Entenda o caso

Em dezembro 8 de dezembro de 2013, Iasmin saiu da casa da avó para encontrar a mãe na feira onde ela trabalhava, no entanto, a criança não chegou ao local. No dia seguinte, o corpo da menina foi encontrado, com um pano enrolado na cabeça e nua da cintura para baixo, em uma casa em construção. Ao lado do corpo também havia uma boneca e um pedaço de madeira sujo de sangue.

Um pedreiro chegou a ser preso suspeito do crime, depois de relatos que ele teria sido visto com a menina horas antes do crime. O homem, que tinha 37 anos na época, negou a autoria, mas mesmo assim foi preso.

Após um exame de DNA, que analisou o material genético encontrado em Iasmin, o pedreiro foi inocentado. Desde então, o caso era investigado.