Suspeito de estuprar criança de 9 anos é preso

No Espírito Santo, um homem de 39 anos foi preso suspeito de ter cometido o crime de estupro de vulnerável contra a sobrinha de 9 anos de idade. A prisão é resultado do cumprimento de um mandado de prisão realizado pela Polícia Civil do Estado.

“Segundo as investigações, após assistir a uma palestra sobre educação sexual na escola, a vítima revelou que sofreu abuso. A criança contou que, certa vez, enquanto brincava com o tio na piscina, ele teria feito ‘brincadeiras’ abusivas com a vítima e, em outra ocasião, teria tocado suas partes íntimas”, relatou o titular da 16ª DR de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

O suspeito foi surpreendido e não apresentou reação no momento de sua prisão. O acusado foi interrogado por policiais civis da DEAM e encaminhado para o Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha.

A Polícia Civil orienta que, caso um cidadão tome conhecimento de crianças e adolescentes que estejam sofrendo algum tipo de crime sexual, procure imediatamente a Polícia Civil, o Conselho Tutelar ou faça uma denúncia anônima pelo Disque-Denúncia 181.

Com informações da Polícia Civil do Espírito Santo